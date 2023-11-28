Her yerde aranıyordu! Ajda Yatar'ın katili yakalandı

Körfez Güney Mahallesi'nde bir restoranda yemek yerken eski eşi tarafından öldürülen Ajda Yatar'ın katili yakalandı. Ajda'nın babası Haydar Yatar, bugün yaptığı açıklamada katilin yakalanması için Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve emniyet güçlerinden yardım istemişti. Edilinen bilgilere göre Yalova Altınova ilçe jandarma komutanlığı tarafından yapılan takip üzerine ihbarlar değerlendirildi. Cinayet zanlısı Vahdettin P. evlerin yakınlarında başka bir ikamet de yakalanarak cinayet büro ekiplerine teslim edildi.