Körfez Güney Mahallesi'nde bir restoranda yemek yerken eski eşi tarafından öldürülen Ajda Yatar'ın katili yakalandı. Ajda'nın babası Haydar Yatar, bugün yaptığı açıklamada katilin yakalanması için Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve emniyet güçlerinden yardım istemişti. Edilinen bilgilere göre Yalova Altınova ilçe jandarma komutanlığı tarafından yapılan takip üzerine ihbarlar değerlendirildi. Cinayet zanlısı Vahdettin P. evlerin yakınlarında başka bir ikamet de yakalanarak cinayet büro ekiplerine teslim edildi.
28 Kas 2023 - 20:28- Asayiş Güncelleme:
Her yerde aranıyordu! Ajda Yatar'ın katili yakalandı
6 gün Önce körfez de eşi tarafından vahşice katıl edilen Ajda Yatar’ın katili Vahdettin P. cinayetten 6 gün sonra ikametin yakınlarında sakladığı bir evde jandarma tarafında kıskıvrak yakalandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.