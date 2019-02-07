Güvenlik-İş’ten önemli uyarı

Güvenlik-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına Güvenlik İş Sendikası Anadolu Şube Sekreteri Serkan Tenk, Güvenlik-İş Sendikası İl Temsilcisi Muhammet Ali Tatlıgül, iş yeri temsilcileri ve sendika üyeleri katılım gösterdi. Basın açıklamasında konuşan Güvenlik İş Anadolu Şube Sekreteri Serkan Tenk üyelerin en iyi kazanımları için mücadele ettiklerini belirterek Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz-Güven Sen’in güvenlik görevlilerini hayata geçiremeyecekleri vaatlerde bulunarak kandırmakla suçladı.

‘ARKADAŞLARIMIZI KANDIRDILAR’

Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Güvenlik-İş Sendikası Anadolu Şube Sekreteri Serkan Tenk, “Bugün burada toplanma amacımız Kocaeli Kredi Yurtlar Müdürlüğü’nde çalışan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın bir sendika hatta konfederasyon tarafından yalan vaatler ile kandırılmasını dile getireceğiz. Kamuda çalışan meslektaşlarımız Nisan 2018’de kadro geçişi yaparak devletimizin sürekli işçisi olmuştur. Sürekli işçi olarak çalışma hayatına devam eden arkadaşlarımız için ise Çalışma Bakanlığı bir sözleşme yayınlamış ve bu sözleşmeye göre işçilere yüzde dört artı dört zam oranları verilerek 2020'nin 10 ayına ne yazık ki sabitlenmiştir” dedi.

‘YALAN VAATLERLE MÜCADELE EDİYORUZ’

“Güvenlik-İş Sendikası olarak enflasyonun yüzde yirmi olduğu yerde yüzde dört zammın yetersiz kaldığını dile getirirken, daha iyi çalışma hayatı için çalışmalar yaparken ne yazık ki birde yalan vaatler veren adı sendika olan yapılar ile mücadele ediyoruz” diyerek Öz-Güven Sen’i eleştiren Tenk konuşmasının devamında, “Üç yıldır Güvenlik İş Sendikası üyesi olan ve Kocaeli Kredi Yurtlar Müdürlüğü’nde görev yapan arkadaşlarımıza 1 Aralık 2018’de gelen Hak-İş ve Öz-Güven Sendikası yetkilileri 60 gün içerisinde sadece kendi sendikalarına özel Türkiye geneli Kredi Yurtlar Müdürlüğü’nde çalışan 10 bin özel güvenlik görevlisi adına toplu iş sözleşmesi yapacağını daha iyi sosyal haklar yüksek zam oranları alacağını aleni bir şekilde beyan etmişledir” ifadelerini kullandı.

‘UMUTLARINI KULLANDILAR’

Açıklamalarda bulunan Tenk, “Bu sendika yetkilileri çalışanlara bir an önce Hak-İş konfederasyonuna üye olmalarını olmazlarsa yapılacak toplu iş sözleşmesinden yaralanamayacaklarını söylerken de şeref ve namus üzerine yeminler etmişlerdir. Ne yazık ki amaçları üye sayılarını artırmak olan bu malum yapılar çalışanların haklarını korumak yerine çalışanların beklentilerini ve umutlarını kendi çıkarları için kullanmışlardır. Bugün geldiğimiz noktada ise meslektaşlarımız 2 aydan fazla süredir toplu iş sözleşmesi umuduyla beklemişlerdir. Mağdur olan arkadaşlarımız da burada toplanarak basın önünde kendilerine söz veren Hak-İş ve Öz Güven-Sen yetkililerine seslenerek, ‘Verilen vaatler ve sözlerin neden yerine getirilmedi, neden on binlerce çalışan işçilerin umutlarıyla oynadınız?’ diyerek tepkilerini Hak-İş konfederasyonundan istifa ederek göstermişler” diyerek sözlerini sürdürdü.

‘YALANCILARA TAVİZ VERMEYİN’

Serkan Tenk sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Güvenlik-İş Sendikası olarak soruyoruz; Daha kaç çalışan emekçiyi kandıracaksınız, baskı korku ve yalanlarla sendikacılık yapacak ve sadece üye peşinde koşacaksınız? Buradan tüm işçi kardeşlerimize sesleniyoruz. Size gelip yalanlar konuşan kanunları hiçe sayan bu asla taviz vermeyiniz. İşçiyi temsil etmeyen bu yapılardan bir an önce tüm kardeşlerimiz en kısa zamanda yollarını ayırmalıdırlar. Ayrıca tüm işçi kardeşlerimizi kendilerini temsil eden işçinin Türk-İş ailesine katılmalarını önemle belirtirken tüm meslektaşlarımıza saygılarımız iletiyoruz.” Ekin EKEN