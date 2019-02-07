Kaman'dan o kooperatife, yeni sanayi sözü

Kocaeli'yi karış karış gezen ve Millet İttifakı'nın İYİ Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman, Darıca Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. İttifakın Darıca Belediye Başkan Adayı İnşaat Yüksek Mühendisi Yakup Törk ile birlikte Darıcalı sanayicilerin sorunlarını dinleyen Kaman, sorunları yerinde inceledi.

YENİ SANAYİ SÖZÜ

Sanayici esnafıyla yapılan toplantıda esnaf adına konuşan Kooperatif Başkanı Yılmaz Serçe, çalışma ortamlarının zorluğunu Kaman'a aktardı. Yılmaz, sanayilerinin küçük olduğunu ve yollarının bozuk olduğunu dile getirirken çevre düzenlemesinin de eksik olduğunu belirtti. Serçe, Başkan Adayı Kaman'dan kendilerine destek olunmasını talep etti. Toplantıda daha sonra konuşan Serdar Kaman ise kendisinin de bir dönem sanayi esnaflığı yaptığını ve küçük ölçekli sanayicinin sorunlarını iyi bildiğini kaydederek, göreve gelmesi halinde daha geniş dükkanları olan yeni sanayi yapılması için söz verdi. Kaman ayrıca yeni sanayi yapılanana kadarda mevcut sanayideki sorunlarında giderileceğinin teminatını verdi.