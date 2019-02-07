Adana’da baklava üreticisi Mehmet Tekin, geçen yıl yaşanan fıstık krizinin ardından bu yıl hasadın bol olması nedeniyle baklavanın fiyatının düştüğünü belirtti. Tekin, kaliteli baklavanın kilosunun 70 TL’den satıldığını söyledi. Adana’da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, geçen yıl 220 TL’ye satılan fıstığın kilosunun bu yıl ürünün bol olması nedeniyle 140 TL’den alıcı bulduğunu söyledi. Tekin, buna bağlı olarak geçen yıl 120 TL’ye kadar çıkan ’kaliteli baklavanın kilosunun da bu sene 70 TL’den satıldığını kaydetti. Tekin ayrıca, baklava yapımının her aşamasının ustalık isteyen bir meziyet olduğunu dile getirdi. Tekin, baklavayı daha ucuza yemek isteyen vatandaşların da kendilerinden baklava hamuru alarak evlerinde baklava imal edebildiğini söyledi. Kaynak: DHA
Bugün 11:16 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 11:20 TSİ
Baklava fiyatlarında büyük değişim!
Geçtiğimiz yıl fıstık fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kilosu 120 liradan satılan baklava bu yıl 70 liraya kadar geriledi.
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Bugün 11:16 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - daha da düşer para yok ki millette
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