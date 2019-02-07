Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:16 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:20 TSİ

Baklava fiyatlarında büyük değişim!

Geçtiğimiz yıl fıstık fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kilosu 120 liradan satılan baklava bu yıl 70 liraya kadar geriledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Adana’da baklava üreticisi Mehmet Tekin, geçen yıl yaşanan fıstık krizinin ardından bu yıl hasadın bol olması nedeniyle baklavanın fiyatının düştüğünü belirtti. Tekin, kaliteli baklavanın kilosunun 70 TL’den satıldığını söyledi. Adana’da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, geçen yıl 220 TL’ye satılan fıstığın kilosunun bu yıl ürünün bol olması nedeniyle 140 TL’den alıcı bulduğunu söyledi. Tekin, buna bağlı olarak geçen yıl 120 TL’ye kadar çıkan ’kaliteli baklavanın kilosunun da bu sene 70 TL’den satıldığını kaydetti. Tekin ayrıca, baklava yapımının her aşamasının ustalık isteyen bir meziyet olduğunu dile getirdi. Tekin, baklavayı daha ucuza yemek isteyen vatandaşların da kendilerinden baklava hamuru alarak evlerinde baklava imal edebildiğini söyledi. Kaynak: DHA

Bugün 11:16 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - daha da düşer para yok ki millette

Yanıtla . 0Beğen 07 Şubat 14:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
AVM görünümlü haller geliyor mask
AVM görünümlü haller geliyor
İSU’da EYLEM! mask
İSU’da EYLEM!
Kocaeli’de senetler teker teker patlıyor mask
Kocaeli’de senetler teker teker patlıyor
2018'in en büyükleri Ford, Toyota ve Tofaş oldu! mask
2018'in en büyükleri Ford, Toyota ve Tofaş oldu!
Körfez Belediyesi, 4 dükkanını satıyor! mask
Körfez Belediyesi, 4 dükkanını satıyor!
İzmitli firma Eren Mobilya, CNR Expo’da mask
İzmitli firma Eren Mobilya, CNR Expo’da
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti! mask
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin mask
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler! mask
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler!
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!

GALERİ

Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi mask
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı! mask
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek mask
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var mask
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL