SP İzmit Adayı Ahmet Özen: Rant değil kent odaklı olacağız

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen seçim çalışmaları kapsamında yıllarca ikamet ettiği Kuruçeşme Mahallesi'nde eski dostlarını ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında mahalle berberini de ziyaret eden Özen, sokaklarda seçimin nabzını tuttu.

‘HİÇKİMSEYE TEPEDEN BAKMADIM’

Kocaeli insanının işlerini kolaylaştıracağının altını çizen Özen, “Bu memleketin insanına hiçbir zaman tepeden bakanlardan olmadım. Geçmişim, İzmit'in mahallelerini en iyi anlayabilecek, bu kenti tekrardan huzura kavuşturacak, işleri kolaylaştıracak bir yönetim anlayışı sağlayabilmemiz için bir teminattır. İzmit'in mahalle kültürünü yeniden inşa edeceğiz. Rant odaklı değil, kent odaklı olacağız” dedi.

‘KENT NABZI BERBERLERDE ATAR’

Seçim çalışmaları sürecinde berber koltuğuna oturan tek aday olduğunu belirten Özen, "Kentlerin nabzı berberlerde atar. Berberimden mahallenin tüm sıkıntılarını, problemlerini dinledim. İzmit'in mahalle değerlerini en iyi bilen aday benim. Çünkü ben bu mahallelerde oturdum, bu mahallelerin pazarında alışveriş yaptım, mahalle berberinde tıraş oldum. İzmit merkeze gideceksem Kuruçeşme duraklarından otobüse bindim, köşedeki büfeden kent kartımı doldurdum” şeklinde konuştu. Ekin EKEN