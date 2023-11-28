Dağlık bölgede iki ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı İçmeler Mevkii'nde vatandaşların ihbarı üzerine dağlık bölgede biri çocuk diğeri yetişkin olmak üzere iki ceset bulundu.Cesetlerden birinin bir çarşafa sarılmış, iple bağlanmış ve kayaların aralarına sıkıştırılmış; diğerinin ise çalıların arasında bulunması dikkat çekti. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yaptı.Bulunan iki cesedin yaklaşık 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan ve polisin aradığı 6 yaşındaki bir kız çocuğu ile annesine ait olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve çocuğunun bir cinayete kurban gittikleri iddia edildi.Anne kızın cesedi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: sözcü