Acun Ilıcalı, takımına Süper Lig'in yıldızını transfer ediyor

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki yıldızı Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
DELE-BASHIRU İÇİN DEVREDE
Süper Lig ekibi Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın ardından Avrupa'ya bir satış daha yapabilir. Hull City, 22 yaşındaki Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
TEMASA GEÇİLECEK
İngiliz devi Manchester City'nin altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile görüşmesi beklenen Acun Ilıcalı'nın, transferi bitirmek istediği belirtildi.
Kaynak: haberler.com
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.