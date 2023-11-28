Doktorlar: Randevu almıyorlar… Hastalar: Bir aydan aşağıya randevu alamıyoruz !.. SAĞLIKTA DEVRİME GEL VATANDAAAŞ?

RANDEVU ALMADAN GELİYORLAR

Doktorlarla yaptığım konuşmalarda, her birinin ortak derdi şu: Hasta randevu almıyor. Şehir Hastanesi tüm doktorları transfer etti. Devlet hastanesinde doktor yok. İnsanlar kapıya yığılıyor, anlık randevular uydurarak muayene olmak istiyor. Bu durumda da muayene sırası almış olan hasta kapıda bekliyor. Randevusuz hasta 65 yaş önceliğinden yararlanarak öne geçebiliyor. Muayene etmesek itirazlar şikayetler oluyor. Fedakarlık yapıyoruz ama bu kez diğer hastaların hakkına giriliyor. Bu kez haklı olarak onlar isyan ediyor. Randevu almadan kimse hastaneye gelmemeli” diyor. Randevu alıp da iptal ettirmeden gelmeyen ve cezayı göze alanlar ise sistemi kilitliyor.

RANDEVU ALAMIYORUZ

Bir diğer cepheyi de dinledim ki yorumum tarafsız ve doyurucu olsun. İşte hastalarla yaptığım konuşmalar: “Çıldırmak üzereyiz. Randevu alıp adam gibi muayene olmak istiyoruz ama randevu yok. En az bir ay dolu her yer. Hastayız ve rutin kontrollere girmemiz gerekiyor. Ama insan muamelesi görmüyoruz. Randevu alamayınca kapıya dayanıyoruz, bu kez aşağılıyorlar ve adeta kan kusturuyorlar. Bu sağlık devrimi değil sağlık skandalıdır” diyorlar.