Doktorlar: Randevu almıyorlar… Hastalar: Bir aydan aşağıya randevu alamıyoruz !.. SAĞLIKTA DEVRİME GEL VATANDAAAŞ?

RANDEVU ALMADAN GELİYORLAR
Doktorlarla yaptığım konuşmalarda, her birinin ortak derdi şu: Hasta randevu almıyor. Şehir Hastanesi tüm doktorları transfer etti. Devlet hastanesinde doktor yok. İnsanlar kapıya yığılıyor, anlık randevular uydurarak muayene olmak istiyor. Bu durumda da muayene sırası almış olan hasta kapıda bekliyor. Randevusuz hasta 65 yaş önceliğinden yararlanarak öne geçebiliyor. Muayene etmesek itirazlar şikayetler oluyor. Fedakarlık yapıyoruz ama bu kez diğer hastaların hakkına giriliyor. Bu kez haklı olarak onlar isyan ediyor. Randevu almadan kimse hastaneye gelmemeli” diyor. Randevu alıp da iptal ettirmeden gelmeyen ve cezayı göze alanlar ise sistemi kilitliyor.
RANDEVU ALAMIYORUZ
Bir diğer cepheyi de dinledim ki yorumum tarafsız ve doyurucu olsun. İşte hastalarla yaptığım konuşmalar: “Çıldırmak üzereyiz. Randevu alıp adam gibi muayene olmak istiyoruz ama randevu yok. En az bir ay dolu her yer. Hastayız ve rutin kontrollere girmemiz gerekiyor. Ama insan muamelesi görmüyoruz. Randevu alamayınca kapıya dayanıyoruz, bu kez aşağılıyorlar ve adeta kan kusturuyorlar. Bu sağlık devrimi değil sağlık skandalıdır” diyorlar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Turanoglu - Gereksiz Dr için randevular olmasa bu sorun olmayacak
Canı sıkılan randevu alıp duruyor git koridorları bir dolasta gor
Vatandaş - tespiti çok kolay hemen elinizdeki telefonla herhangi bir bıranştan bir doktordan randevu talebinde bulunun bakalım randevu alabiliyormusunuz veya kaç hafta sonra randevu veriyor o zaman gerçekleri görün
Mkonyali - Tüm Dr lari şehir hastanesi aldı hastahanelerde Dr kalmadi s hastahaneside uzak yakin yerler yoğun randevu alinmiyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.