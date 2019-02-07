Alınan bilgiye göre Alsancak Caddesinden İzmit istikametinde seyir halinde olan Murat Yakalı’nın kullandığı 41 PV 053 plakalı otomobil, Ezgi Sokaktan Alsancak Caddesinde çıkış yapan Sait Kıngır idaresindeki 54 SK 909 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile her iki araç da savrulurken, içerisinde bulunanlar ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 54 SK 909 plakalı otomobilde bulunan sürücü Sait Kıngır ile yanında bulunan Zeynep Naz Kıngır’ı, 41 PV 053 plakalı araçtan ise sürücü Murat Yakalı, eşi Eda Yakalı ve ismi alınamayan bebeklerini araçtan çıkarttı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kullanılamaz hale gelen iki araç çekicilerle otoparka götürüldü. Çevrede bulunanlar ise yolda benzer kazaların sıkça yaşandığını ifade ederek, ikaza levhaları konulması ve kontrollerin sıklaştırılması gerektiğini söyledi. Nuri AKÇAHARMAN
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İki otomobil çarpıştı: Biri bebek 5 yaralı
Başiskele Kullar Alsancak Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz