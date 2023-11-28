AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR

U16 K
Çayırova Belediye Eğitim Spor: 10
Gebze Balkan Spor:1
Saglıkçı:Yok
U16 N
Çayırova Şekerpınar Gençler Birliği Spor : 1
Taner Aygün Yavuz Selim Spor : 3
*
1 KÜME D
Çayırova Fatih Spor: 2
Başiskele Damlar Spor: 0
*
Çayırova Gümüş Spor: 9
Tavşancıl Spor:1
Sağlıkçı Yok
U16
Çamlıtepespor:7
Körfez Esenspor:2
Sağ.Fikret Türk
U14
Darıca Kale Bayramoğlu: 3
Çayırova ÇESK: 3
SAĞLIKÇI YOK
U14
GEBZE ANİBAL:2
ÇERKEŞLİ SPOR:4
SAĞLIKÇI YOK
U 16
G.İdman Yurdu 0
G. Şirinköyspor 2
U 14
Tayfun spor :1
Çay.Bulut spor :5
Sağ Yusuf Kirenli
U14 K
Çayırova Şekerpınar Gençler Birliği Spor :1
Gebze Balkan Spor : 4
Saglıkçı Yok
U14
Tavşancılspor :1
Trakyaspor:10
sağlıkçı:yok
U14
Dilovası yıldızlar spor :1
Gebze Mustafapaşa spor:3
Sağlıkçı yok
U.16
Kullar 1975 spor :0
Kartepe FSM: 0
Sağ. Eren KORKMAZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.