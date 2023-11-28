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AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR

Kocaeli Amatör Futbol Liglerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. İşte toplu sonuçlar...

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AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR mask

U16 K

Çayırova Belediye Eğitim Spor: 10
Gebze Balkan Spor:1
Saglıkçı:Yok

U16 N

Çayırova Şekerpınar Gençler Birliği Spor : 1
Taner Aygün Yavuz Selim Spor : 3

*
1 KÜME D

Çayırova Fatih Spor: 2
Başiskele Damlar Spor: 0
*
Çayırova Gümüş Spor: 9
Tavşancıl Spor:1
Sağlıkçı Yok

U16

Çamlıtepespor:7
Körfez Esenspor:2
Sağ.Fikret Türk

U14

Darıca Kale Bayramoğlu: 3
Çayırova ÇESK: 3
SAĞLIKÇI YOK

U14

GEBZE ANİBAL:2
ÇERKEŞLİ SPOR:4

SAĞLIKÇI YOK

U 16

G.İdman Yurdu 0
G. Şirinköyspor 2


U 14

Tayfun spor :1
Çay.Bulut spor :5
Sağ Yusuf Kirenli

U14 K

Çayırova Şekerpınar Gençler Birliği Spor :1
Gebze Balkan Spor : 4
Saglıkçı Yok

U14

Tavşancılspor :1

Trakyaspor:10

sağlıkçı:yok

U14

Dilovası yıldızlar spor :1
Gebze Mustafapaşa spor:3

Sağlıkçı yok

U.16

Kullar 1975 spor :0
Kartepe FSM: 0
Sağ. Eren KORKMAZ
# eğitim, Başiskele, Kartepe, Darıca

28 Kas 2023 - 21:37 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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