Turgutspor 5. viteste: 5-0

İzmit ekibi Turgutspor maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü mücadeleyi Cemal, Hakan, Hasan Can, Emrah ve Mehmet Fırat’ın golleriyle 5-0 kazandı. Puanını 10’a çıkaran Turgutspor, iddiasını sürdürdü. Akmeşe ekibi ise 1 puanda kaldı.

3 TAKIM ARASINDA GEÇECEK

Turgutspor’da hem teknik adam, hem de futbolcu olan Murat Ağa, kaptan olarak sahaya çıkarken, kulübün koordinatörü ve ikinci başkanı Erhan Bilek “Centilmence bir maç oldu. Rakibimizi mücadelesinden ötürü kutlarım. Artık görüldü ki, lig Turgutspor, Mertspor ve Yarımcaspor arasında geçecek. Kendi aramızda oynayacağımız maçlar, şampiyonluk için belirleyici olacak. Herkes için hayırlısı ne ise o olsun” dedi.

PAZAR GÜNÜ MERT - YARIMCA MAÇI VAR

C Grubu’nda Mertspor deplasmanda Şirintepe Gençlerbirliği’ni 7-2 mağlup ederken, Yarımcaspor ise Üçyoldoğu karşısında sahadan 1-0’lık galibiyet çıkardı. Aynı grupta dün akşam Kyödspor ile Hereke Gençlik karşılaşıyordu. 10 Şubat Pazar günü Mertspor ile Yarımcaspor, Cephanelik Stadı’nda zorlu bir maça çıkacak. Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Turgutspor’un rakibi ise Şirintepe Gençlerbirliği olacak. İki maç da 19.00’da başlayacak. Ahmet AKAY

TURGUTSPOR: 5 AKMEŞESPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (2.Küme C)

HAKEMLER: Mehmet Özel***, Halim Yılmaz***, Abdullah Yılmaz***

TURGUTSPOR: Celal***, Emrah***, Mehmet Fırat***, Hasan Can***, Recep***, Abdülsamet***, Cemal***, Sercan***, Muhammet***, Mustafa***, Melih*** (Hakan***)

AKMEŞESPOR: Eser**, Enes**, Erhan*, Semih**, Cengiz*, Melih**, Rahmi**, Tayfun**, Deniz** (Çağlar*), Koray** (Furkan*), Umutcan** (İbrahim*)

GOLLER: Cemal Dk.1, Hakan Dk.36, Hasan Can Dk.40, Emrah Dk.80,Mehmet Fırat Dk.84

KOCAELİ KÖRFEZSPOR: 3 ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR: 0

STAT: Vinsan (2.Küme A)

HAKEMLER: Osman Korkmaz***, Osman Kılıç***, Emre İşler***

KOCAELİ KÖRFEZSPOR: Adem***, Kemal*** (Metehan**), Oğuzhan*** (Onur**), Mertcan***, Ferdi****, Emre***, Sezgin*** (Gökhan**), Anıl***, Furkan***, K.Onur***

ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR: Mehmet**, Abdülkadir**, Muhammet Ali**, Avni***, Ozan**, Mertcan** (Ömer**), Mehmet Akif**, Talha** (Gürbey**), Buğra**, Furkan**, Gökhan** (Celal**)

GOLLER: Ferdi DK.18-68, Sezgin DK.47

KIRMIZI KART: Furkan Dk.66