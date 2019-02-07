Belediyeler, sebze-meyve satacak!

Sera yatırımlarına Ziraat Bankası üzerinden destek, büyük şehirlere ise tanzim satış noktaları geliyor. Hükumet, sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişe karşı harekete geçti. Buna göre, belediyeler, gelecek haftadan itibaren belirledikleri noktalarda tanzim satış yerleri kuracak. Belediyeler tarafından üretici hallerinden satın alınan meyve ve sebzeler düşük karla satılacak, böylece komisyoncular ve aracılar devre dışı kalacak.

HANGİ İLLERDE OLACAK?

HABERTÜRK'ün edindiği bilgiye göre, ilk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak.

SERALARA DESTEK

Bir başka adım ise seralara yönelik olarak atılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın seralara yönelik çalışmasında sona gelindi. Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklayacağı destek paketine göre, sera yatırımları için düşük faizli kredi desteği verilecek.