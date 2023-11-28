Güvenlik görevlisi kalbine yenildi!

Gebze Teknik Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bünyamin Aygen'in Gebze Teknik Üniversitesi'nde ( GTÜ) gece mesaisi sırasında rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Aygen "Hastanede sıra olduğu" gerekçesiyle tedavisi yapılmadan tekrar iş başı yaptırılmasının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aygen'in pazartesi günü memleketi Çankırı'nın Sarıalan Köyünde defnedildiği öğrenildi.

'İHMAL EDİLEREK' KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ"

Eğitim Sen Gebze Şubesi, konuya dair "Yine bir iş cinayeti, yine bir acı kaybımız" başlığıyla basın açıklaması yaptı. Yaşananların ihmal sonucu iş cinayetine dönüştüğü belirtilen açıklamada "Gebze Teknik Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan mesai arkadaşımız Bünyamin Aygen görevi başındayken, mesai saatleri içinde önce rahatsızlanıp, daha sonra ise 'ihmal edilerek' kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti" denildi.