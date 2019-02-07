Hürriyet, gazetecilerin önerilerini dinledi

Millet İttifakı’nın İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, ilimizde yayın yapan gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Ramada Otel’de düzenlenen toplantıya CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İYİ Parti İl SKM Başkanı Kaan Dilmen, CHP İzmit ilçe SKM’si, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe yöneticileri katıldı.

MİLLET İTTİFAKI’NIN İNANMIŞ FERTLERİYİZ

Toplantıda konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Bu süreçte STK’lar derneklerle kentin önde gelen isimleri ile buluştuk. Sizlerin fikirleri bizler için çok önemli. Bilgilerinize ihtiyacımız var. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Cumhur İttifakı’nın ortakları bizlere Zillet İttifakı diyor. Türkçede zillet horlama, hor görme anlamındadır. Biz Millet İttifakı’nın inanmış fertleriyiz. 24 Haziren seçimlerinde de oldukça başarılı bir seçim süreci geçirmiştik. Tek adamlık döneme gidilirken inanıyorum ki tekrar demokrasi gelecek” dedi.

FATMA HANIMI ÇOK SEVİYORUZ

Yıldız, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i sonuna kadar destekleyeceğimi ilk günden itibaren söyledim. Fatma hanımın bizde çok özel yeri var. Kendisini çok seviyoruz. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk 31 Mart gecesi İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet belediye başkanı olacak. Bizim inandığımız doğrular, milletin beklentileri” diye konuştu.

SIKINTI VARSA YÜZÜMÜZE SÖYLEYİN

Yıldız’ın ardından söz alan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu toplantıyı sizlerin görüş ve önerilerini dinlemek için gerçekleştirdik. İl başkanı olarak, ilçe başkanıma veya Fatma hanıma karşı beklentileriniz, önerileriniz, şikâyetleriniz neler sizlerden duymak istiyorum. Eğer bir sıkıntımız varsa da yüzümüze söyleyin. Millet İttifakı’nda hiçbir sorunumuz yok. Meclis üyeleri a olmuş, b olmuş bizim ve Şanbaz beyin asla bir beklentisi yok. En iyisi neyse o olacaktır” dedi.

PARMAKLA GÖSTERİLEN İZMİT İSTİYORUZ

Sarıbay’ın ardından söz alan İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu sabah siz değerli üstatlarımızla basın emekçilerimizle bir araya gelmek istedik. Sizlerin fikirleri çok önemli. Öngörülerinizle, çözüm önerilerinizle bizlere çok büyük katkınız olacak. Bu kentin vizyon sahibi İzmit, parmakla gösterilmek istenen bir İzmit, bunca yıllık tarihi güzellikleriyle ortaya çıkan bir İzmit, kaynakların israf edilmeden doğru kullanıldığı bir İzmit olmasını istiyorum” dedi.

YAKINDA PROJELERİNİ AÇIKLAYACAK

Bu vesileyle sizlerin önerilerini almak istedim diyen Hürriyet, “Kadının da güzelliğini yansıtacak şekilde bir kampanyamızı pozitif bir şekilde yürütmek istiyoruz. ‘Gülümse İzmit, Hürriyet Geliyor’ halkımızın bir cümlesiydi. Biz de aldık slogan olarak kullandık. Yakın zamanda da projelerimizi açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLER ÖNERİLERDE BULUNDU

Gazetelerin genel yayın yönetmenleri Hürriyet’e “Kentin yeni meydanlara ihtiyacı var. İnsanlar kendilerine doğrudan fayda sağlayacak projeler bekliyor. Ekonomik krizin içinden geçiyoruz o yüzden vatandaşa dokunacak projeler yapmalısınız. Engellilere yönelik projeler yapılmalı. Biz 5 yıl sonra nasıl biz İzmit’te yaşayacağız bunu bize anlatmanız gerek. Bizi ikna etmeniz gerek” şeklinde önerilerde bulundu.

BASKI YAPMAMAK ESAS KURALIMIZ OLACAK

Soru ve önerilerin ardından son olarak konuşan Hürriyet, “Projelerimiz teknik olarak hazırlanıyor. Sizden aldığımız öneriler çok etkili oldu ve notlar aldım. Çalışmalara yönelik tek başına gezmeyin diyorsunuz ama bizim genel merkez tarafından bir stratejimiz. Büyük büyük kalabalıklarla gezmek kolay. Seçmeni görmeden gezmenin bir anlamı yok. Birebir temas kurabileceğimiz ve adayı öne çıkartan saha çalışmaları yapılıyor. Öte yandan biz hiçbir şekilde ne ayrımcılık ne baskı kurmayacağız. İster gazeteci olsun, ister vatandaş olsun. Hiç kimseye baskı yapmamak esas kuralımız olacak” dedi. Selin BECER