Basın İlan Kurumu'ndan Medya Evi ziyareti

Basın İlan Kurumu Kocaeli Şubesi'nden Başkan Hayri Beşer, Gökhan Özdemir ve Mehmet Karagöz Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) yeni Başkanı Mesut Çatak ve yönetim kurulunu tebrik etmek üzere ziyaret etti. KOGACE Başkanı Mesut Çatak, Başkan Vekili Cemal Kaplan ve Hakan Süer'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete koyu bir sohbet hakim oldu. 16 Ocak İzmit Medya Evi'ni ziyaret eden Basın İlan Kurumu personelleri gazetecilere başarılar dileyerek getirdikleri çikolatayı takdim etti. Ekin EKEN