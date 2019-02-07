Basın İlan Kurumu Kocaeli Şubesi'nden Başkan Hayri Beşer, Gökhan Özdemir ve Mehmet Karagöz Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) yeni Başkanı Mesut Çatak ve yönetim kurulunu tebrik etmek üzere ziyaret etti. KOGACE Başkanı Mesut Çatak, Başkan Vekili Cemal Kaplan ve Hakan Süer'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete koyu bir sohbet hakim oldu. 16 Ocak İzmit Medya Evi'ni ziyaret eden Basın İlan Kurumu personelleri gazetecilere başarılar dileyerek getirdikleri çikolatayı takdim etti. Ekin EKEN
Bugün 12:16 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:17 TSİ
Basın İlan Kurumu'ndan Medya Evi ziyareti
Basın İlan Kurumu Şube Başkanı Hayri Beşer, Gökhan Özdemir ve Mehmet Karagöz 16 Ocak İzmit Medya Evi'ni ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz