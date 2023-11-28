Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler...

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın ( 29 Kasım Çarşamba) Körfez, Derince, Karamürsel, Başiskele 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şöyle:

54051 KOCAELİ KÖRFEZ KUTLUCA, NAIP, NAİP, SEMSETTIN, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER 29.11.2023 10:00 13:00 54059 KOCAELİ DERİNCE ÇINARLI BAYIR SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., YELKEN 29.11.2023 09:00 17:00 54108 KOCAELİ KARAMÜRSEL EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA, YONCA SK. 29.11.2023 09:00 17:00 54135 KOCAELİ BAŞİSKELE SERVETIYE KARSI, YUVACIK YAKACIK BOSTAN, BÜKRE SK., ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., TAŞPINAR SK., YANIK 29.11.2023 09:00 17:00