Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler...

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın ( 29 Kasım Çarşamba) Körfez, Derince, Karamürsel, Başiskele 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şöyle:
|54051
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KUTLUCA, NAIP, NAİP, SEMSETTIN, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY
|DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|29.11.2023
|10:00
|13:00
|54059
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|BAYIR SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., YELKEN
|29.11.2023
|09:00
|17:00
|54108
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY
|3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA, YONCA SK.
|29.11.2023
|09:00
|17:00
|54135
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERVETIYE KARSI, YUVACIK YAKACIK
|BOSTAN, BÜKRE SK., ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., TAŞPINAR SK., YANIK
|29.11.2023
|09:00
|17:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.