Portekiz fatihleri altın ile ödüllendirildi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak idaresinde yapılan Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, Portekiz’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros mücadelesinde, takım halinde şampiyon olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları ve hocalarını meclis kararıyla ödül verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre Portekiz’de ülkemize ve bölgemize 4’üncü kez Avrupa şampiyonluğu yaşatan sporcu ve antrenörler 6’şar adet Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK SEVİNÇLİYİZ

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, elde edilen başarılardan dolayı sporcu, antrenör ve kulüp başkanlarını tebrik etti ve şöyle konuştu: Daha önce 2014'te Portekiz, 2015'te İspanya ve 2016 yılında Kastamonu’da peş peşe üç kez Avrupa Şampiyonu olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüz, Potekiz’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası’nda da rakiplerini geride bırakarak dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Bir kez daha Avrupa’da zirvede yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Ülkemize Avrupa şampiyonluğunu kazandırmak, bayrağımızı göklerde dalgalandırmak bizleri çok mutlu etti. Kulüp Başkanımızı, atletlerimizi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Spora yaptığımız emeklerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz.