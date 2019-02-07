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Bakan Dr.Kasapoğlu’ndan millilerimize tam destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu çeşitli etkinlikler nedeni ile bulunduğu Hollanda’da kamp yapan Türkiye Tenis Milli takım kafilesine de ziyarette bulundu.

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Gebze Tenis Kulübü sporcusu Atakan Karahan’ın da bulunduğu tenis milli takımı ile uzun uzun sohbette bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Türkiye’yi tesis ve alt yapı zengini yapmayı hedefliyoruz. Her branşta başarılı olmak için hiçbir yatırımdan ve çalışmadan kaçınmayacağız. Tenis sporunda da ülkemizi Avrupa arenasında başarı ile temsil edecek sporcuların yetişmesine destek sunacağız. Hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Çok çalışıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancımız tamdır. Bizler de sizleri teşvik edecek, daha iyi koşullarda çalışmanızı sağlamak için her türlü imkânımızı seferber edeceğiz” dedi. Milli sporcumuz Atakan Karahan ile birlikte kampta yer alan Kerem Özlale ve Önder Balcı yer alıyorlar.

Bugün 12:28 TSİ - Spor

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