Süleyman Nalbant, Yavuz Selimspor'da

2. Küme Futbol Ligi F Grubu'nda mücadele veren Yavuz Selimspor, teknik heyet kadrosunu Süleyman Nalbant'la güçlendirdi. Nalbant, mevcut A takım antrenörü Fatih Yıldırım ile birlikte çalışacak. Bir süre önce Darıca Marmara Osmangazi ile anlaşan Süleyman Nalbant adres değiştirdi. Nalbant’ın, turuncu-beyazlı takımda mevcut antrenör Fatih Yıldırım ile birlikte çalışacağı açıklandı.