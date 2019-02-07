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“Süper” Köseköy Ateş şampiyonluk kupasını aldı…

Kocaeli’nin köklü kulüp ve camiaları arasında yer alan Köseköy Ateşspor, Dilovası Belediyespor’u 1. Amatör Play-Off grubu finalinde 2-1 mağlup etti ve adını Süper Amatör Lig’e yazdırdı.

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Kocaeli’nin köklü kulüp ve camiaları arasında yer alan Köseköy Ateşspor, Dilovası Belediyespor’u 1. Amatör Play-Off grubu finalinde 2-1 mağlup etti ve adını Süper Amatör Lig’e yazdırdı. Ateşspor, Wellborn Otel’de gerçekleşen yemekli buluşmada kupasını alırken, önümüzdeki sezonun plan ve projeleri de masaya yatırıldı.

ÜZÜLMEZ: HER ZAMAN BAŞKANINIZIM

Ve “Süper” Köseköy Ateş kupasını aldı! Wellborn Otel’de Protokol, başkan, yönetim, teknik ekip, futbolcular ve personel bir araya geldi. Kartepe ekibi, aldıkları kupa ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de, sonradan dahil olduğu organizasyonda “Belki ben bundan sonra belediye başkanı olarak yokum, ama sizlerin her zaman başkanınızım” ifadesini kullandı.

ESKİ KOCAELİSPORLULAR BİR ARAYA GELDİ

Köseköy Ateşspor’da teknik adam Zafer Akbaş ve yardımcı antrenör Mücahit Ak ile Kocaelispor’da bir dönem alt yapıda birlikte oynayan Nuri Çolak ve Özden Öngün de gecenin onur konukları arasındaydı. Sohbetteki samimi ortam dikkat çekerken, Köseköylü Özden ile Trabzonspor’a attığı golle 1998’de Kocaelispor’a Türkiye Kupası’nı kazandıran Nuri Çolak, Ateşspor’u şampiyonluğundan ötürü tebrik etti.

MİKAİL BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR

Köseköy Ateşspor Kulüp Başkanı Mikail Aydın, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e, Kartepe Belediyesi Başkanvekili Mehmet Filiz’e, Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan’a, Köseköy Mahalle Muhtarı Selami Tarakçı’ya, KASKF Başkanı Murat Aydın’a, Kartepe Belediyesi Spor Danışmanı Faruk Sarman’a, Köseköy Ateşspor taraftarına ve tüm Köseköy camiasında kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Kadrodaki futbolcuların hemen hemen tamamının Köseköylü olduğu Ateşspor’da Başkan Mikail Aydın, tüm takıma elde edilen başarıdan ötürü şükranlarını sunarken Kırmızı Lacivertli ekip günün sonunda şampiyonluk kupası ile bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Köseköy Ateşspor önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de de başarılı olmak için çalışmalara erkenden başlayacak. Erdem ÖVÜÇ

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