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Demirhan ile hasret giderdiler

KASKF Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğantepespor’un Eski Kulüp Başkanı Ertan Demirhan, Köseköy Ateşspor’un şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi.

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KASKF Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğantepespor’un Eski Kulüp Başkanı Ertan Demirhan, Köseköy Ateşspor’un şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Demirhan, Köseköy Ateşspor’un çok sevilen iki futbolcusu Oğuzhan Altınkaya ve İbrahim Yılmaz ile de hasret giderdi.

TEBRİK ETTİ…

Oğuzhan ve İbrahim’in, Doğantepespor’da forma giydiği yılda şampiyonluk yaşandığını belirten Demirhan “Bu kardeşlerimi çok seviyorum. Efendiliği, dürüstlüğü ve saygıları ile çok takdir ediyorum. Köseköy Ateşspor Kulübü başta olmak üzere Oğuzhan ve İbrahim kardeşlerimin şampiyonluğunu tebrik ediyorum” dedi.

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