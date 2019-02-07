En mütevazı başkan!..

"Süper" Köseköy Ateşspor’da Kulüp Başkanı Mikail Aydın, samimiyeti ve mütevazılığıyla herkesin takdirini kazanıyor. Şampiyonluk yemeğinde her zamanki sessiz kimliğiyle dikkat çeken Aydın, gerek bölgede, gerekse de amatör camiada çok seviliyor. Son 3 yılda elde edilen 2 şampiyonluk Aydın’ı hayli memnun ederken, önümüzdeki sezon da kulübün başarılı olması için ve daha da önemlisi Köseköy isminin en iyi şekilde yaşatılması için yönetimi ile birlikte fazla mesai yapmaya devam edecek.