"Süper" Köseköy Ateşspor’da Kulüp Başkanı Mikail Aydın, samimiyeti ve mütevazılığıyla herkesin takdirini kazanıyor. Şampiyonluk yemeğinde her zamanki sessiz kimliğiyle dikkat çeken Aydın, gerek bölgede, gerekse de amatör camiada çok seviliyor. Son 3 yılda elde edilen 2 şampiyonluk Aydın’ı hayli memnun ederken, önümüzdeki sezon da kulübün başarılı olması için ve daha da önemlisi Köseköy isminin en iyi şekilde yaşatılması için yönetimi ile birlikte fazla mesai yapmaya devam edecek.
Bugün 12:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:36 TSİ
En mütevazı başkan!..
"Süper" Köseköy Ateşspor’da Kulüp Başkanı Mikail Aydın, samimiyeti ve mütevazılığıyla herkesin takdirini kazanıyor.
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Bugün 12:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz