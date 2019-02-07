Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla yarın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Bugün 12:36 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 12:39 TSİ
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılacak.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılacak.
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Bugün 12:36 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz