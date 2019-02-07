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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla yarın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bugün 12:36 TSİ - Eğitim

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