D-100 kara yolu Ankara istikameti Eşme mevkisinde seyreden B.E. idaresindeki 34 BLT 699 plakalı otomobil F.F. yönetimindeki 34 FF 138 plakalı otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle 34 FF 138 plakalı otomobil takla attı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı sürücü F.F. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Diğer otomobilin sürücüsü B.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
- Asayiş
Otomobil takla attı!
Kartepe ilçesinde başka bir aracın çarpması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.