Haber albümü için resme tıklayın

D-100 kara yolu Ankara istikameti Eşme mevkisinde seyreden B.E. idaresindeki 34 BLT 699 plakalı otomobil F.F. yönetimindeki 34 FF 138 plakalı otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle 34 FF 138 plakalı otomobil takla attı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı sürücü F.F. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Diğer otomobilin sürücüsü B.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.