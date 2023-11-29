Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Gün boyu yağışın Kocaeli'yi etkisi altına alması bekleniyor. İşte güncel hava durumu ve hava sıcaklığı: