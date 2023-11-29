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Kuvvetli yağış etkili olacak!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

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Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Gün boyu yağışın Kocaeli'yi etkisi altına alması bekleniyor. İşte güncel hava durumu ve hava sıcaklığı:
# Hava durumu, Meteoroloji

29 Kas 2023 - 00:01 - Gündem

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