Alınan bilgi ve iddialara göre, Kandıra - Adapazarı yolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 N 7647 plakalı araç, yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yoldan çıkarak taklalar atıp tarlaya uçtu. Korkunç kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü hemen hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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Taklalar atıp, tarlaya uçtu!
Kandıra’da bu sabah saatlerinde yağışlı hava kaza getirdi.
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Bugün 12:52 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz