İsmet Çiğit’ten şok itiraf!

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün saat 10.00’da Ramada Otel’de basın toplantısı yaptı. Toplantıda gazetecilerin seçimle ilgili görüşlerini aldı. Toplantıda sahibi AKP’li iş adamı Macit Haldız olan Özgür Kocaeli Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit, herkesi hayrete düşürecek, şok itiraflarda bulundu.

BÜYÜK BASKI VAR

Çiğit, "Kendi adıma konuşuyorum ama bu salondaki pek çok meslektaşımızın görüşünü yansıtıyorum. Oyumuz size olacak ama gazeteci olarak desteğimiz bir hayli zor. Hepimiz çeşitli nedenlerle baskı altındayız. Basın bizi yazmıyor demeniz büyük kolaycılık. Haber değeri yüksek şeyler yaparsanız çok rahat yazarız. ” dedi. Sahibi AKP’li iş adamı Macit Haldız olan gazetenin genel yayın yönetmeninin bu açıklaması, toplantıda şok etkisi yarattı.

GAZETECİLER BASKININ KAYNAĞINI SORDU

Diğer gazeteciler, İsmet Çiğit’e söz konusu baskının kaynağı ve sebebini sordu. Eleştirilere maruz kalan İsmet Çiğit toplantı sonunda, “Bana yeniden söz hakkı düştü. Bu konuyu açıklığa kavuşturmam gerekiyor” dedi.

ESNAF VE MÜTEAHİTLERDE BASKI GÖRÜYOR

Çiğit, “Ben baskıdan söz ederken sadece gazeteciler değil, bu şehirde müteahhitler de baskı altında, esnafta baskı altında aslında herkes baskı altında. Bunu inkar etmek demek çok sıkı AK Partili olmak kabul edilir.

BÜYÜKŞEHİR ELEŞTİRENİN İLANINI KESİYOR

Az önce bir arkadaşımızın söylediği gibi Büyükşehir kendisi aleyhine haber yapana ilan vermiyor. Doğru, ama ben Büyükşehir ile İzmit Belediyesi arasında kaldığım anlar oldu benim. Bunlar birbirleriyle de çok dost değil. Bu defa İzmit Belediyesi kendine yakın olana ilan veriyor, kendisini eleştirene ilan vermiyor. Böyle bir çarpık dönemden geçiyoruz hep birlikte.

BİLSEYDİM TOPLANTIYA GELMEZDİM

Bana sadece genel yayın yönetmenlerinin toplantıya geleceği söylendi, bu kadar geniş olacağını bilseydim zamanımı ziyan etmezdim. Ben bir dahaki toplantıları gazeteci ve internet medyası diye ayrı yapın…

ÇİĞİT’E İKİNCİ TEPKİ

Bunu üzerine ise internet gazeteleri, “Ötekileştiriyorsun” diye Çiğit’e tepki gösterdi. Çiğit ise kısa süreli gerginliğin ardından salonu terk etti. İnternet gazetelerinin yetkilileri Çiğit’in bu söylemlerine büyük tepki gösterdi.