İsmet Çiğit’ten şok itiraf!

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün saat 10.00’da Ramada Otel’de basın toplantısı yaptı. Toplantıda gazetecilerin seçimle ilgili görüşlerini aldı. Toplantıda sahibi AKP’li iş adamı Macit Haldız olan Özgür Kocaeli Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit, herkesi hayrete düşürecek, şok itiraflarda bulundu.
BÜYÜK BASKI VAR
Çiğit, "Kendi adıma konuşuyorum ama bu salondaki pek çok meslektaşımızın görüşünü yansıtıyorum. Oyumuz size olacak ama gazeteci olarak desteğimiz bir hayli zor. Hepimiz çeşitli nedenlerle baskı altındayız. Basın bizi yazmıyor demeniz büyük kolaycılık. Haber değeri yüksek şeyler yaparsanız çok rahat yazarız. ” dedi. Sahibi AKP’li iş adamı Macit Haldız olan gazetenin genel yayın yönetmeninin bu açıklaması, toplantıda şok etkisi yarattı.
GAZETECİLER BASKININ KAYNAĞINI SORDU
Diğer gazeteciler, İsmet Çiğit’e söz konusu baskının kaynağı ve sebebini sordu. Eleştirilere maruz kalan İsmet Çiğit toplantı sonunda, “Bana yeniden söz hakkı düştü. Bu konuyu açıklığa kavuşturmam gerekiyor” dedi.
ESNAF VE MÜTEAHİTLERDE BASKI GÖRÜYOR
Çiğit, “Ben baskıdan söz ederken sadece gazeteciler değil, bu şehirde müteahhitler de baskı altında, esnafta baskı altında aslında herkes baskı altında. Bunu inkar etmek demek çok sıkı AK Partili olmak kabul edilir.
BÜYÜKŞEHİR ELEŞTİRENİN İLANINI KESİYOR
Az önce bir arkadaşımızın söylediği gibi Büyükşehir kendisi aleyhine haber yapana ilan vermiyor. Doğru, ama ben Büyükşehir ile İzmit Belediyesi arasında kaldığım anlar oldu benim. Bunlar birbirleriyle de çok dost değil. Bu defa İzmit Belediyesi kendine yakın olana ilan veriyor, kendisini eleştirene ilan vermiyor. Böyle bir çarpık dönemden geçiyoruz hep birlikte.
BİLSEYDİM TOPLANTIYA GELMEZDİM
Bana sadece genel yayın yönetmenlerinin toplantıya geleceği söylendi, bu kadar geniş olacağını bilseydim zamanımı ziyan etmezdim. Ben bir dahaki toplantıları gazeteci ve internet medyası diye ayrı yapın…
ÇİĞİT’E İKİNCİ TEPKİ
Bunu üzerine ise internet gazeteleri, “Ötekileştiriyorsun” diye Çiğit’e tepki gösterdi. Çiğit ise kısa süreli gerginliğin ardından salonu terk etti. İnternet gazetelerinin yetkilileri Çiğit’in bu söylemlerine büyük tepki gösterdi.
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Yorumlar
(4 )
murti - Doğru konuşki,canın doğru çıksın.(tabiki farzları yapmak koşulu ile Allahın izni ile).Birçok muhafazakarın söyleyemediğini açık yüreklilikle söylemiş.tebrikler.
Cem Andaç - Çiğit doğru söylemiş, AKP yalakası cıvık ilişkileri olan İnternet siteleri neden toplantıya davet ediliyor. Bunu bilen biliyor. Kendini gazeteci sınıfına sokan müptezeller var oldukça medya böyle saçmalar.
Hasan - sözün bittiği an,izmit değil ülke gerçeği
Ömür Nizamettin AYKANA - Çiğit kardeşimiz kendisine yakışanı yapmış.Bu tiran devrinde doğruları söylemek, erdemli yüreklerin işidir.Bu vatanda ezan dinliyorsak, ikbal peşinde koşanların değil, canını feda edenlerin sayesindedir.Bırakın, basını,esnafı,müteahhidi, ağaları kızdıran vatandaşa bile yasa dışı saldırı var. Kefken*de KARAOSMAN OĞLU*nun yalanını yüzüne vurduğum için, avukatına talimat verip, İzmit*te babadan kalan evin, davası danıştay*da olan altı yıl evvelki borcu yüzünden, Kefken*deki kartlı sistemli suyumu kestirdi.Günü geldiğinde verilecek hesabı düşünmden, aklı sıra intikam aldı. İZMİT*linin ÇİĞİT KARDEŞİMİZİN YANINDA OLACAĞINA İNANCIM TAMDIR. İSTİKLAL, BOY MESELESİ DEĞİL, SOY MESELESİDİR...
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