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70 bin makaron ele geçirildi

İzmit ilçesinde 70 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Anadolu Ajansı
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70 bin makaron ele geçirildi mask

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmit ilçesindeki 3 ikamette yapılan aramada, 70 bin makaron, 3 sigara sarma makinası, hava kompresörü ile 2 kurutma makinesi bulundu.Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

29 Kas 2023 - 00:57 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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