70 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmit ilçesindeki 3 ikamette yapılan aramada, 70 bin makaron, 3 sigara sarma makinası, hava kompresörü ile 2 kurutma makinesi bulundu.Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.