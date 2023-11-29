İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmit ilçesindeki 3 ikamette yapılan aramada, 70 bin makaron, 3 sigara sarma makinası, hava kompresörü ile 2 kurutma makinesi bulundu.Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
- Asayiş
70 bin makaron ele geçirildi
İzmit ilçesinde 70 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.