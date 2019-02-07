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Nurcan Erenkaya Make-up Studio güzelliğinize güzellik katacak

Uzun yıllar kozmetik sektörünün önde gelen markalarında güzellik uzmanı ve yönetici olarak görev yapan Nurcan Erenkaya, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Kendi adını verdiği  Nurcan Erenkaya Make-up Studio 9 Şubat Cumartesi günü saat 14:0’te Fethiye Caddesi  Özsoy İş Merkezi Kat 3 İzmit’te  açılacak.

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Yaklaşık 20 yıldır sektörde hizmet verdikten sonra kendi iş yerini açmaya karar veren, İzmit Genç İş Adamları Derneği (İZGİAD) Başkanı Yusuf Erenkaya’nın eşi Nurcan Erenkaya’nın sahibi olduğu “Nurcan Erenkaya Makeup Studio” 9 Şubat Cumartesi günü saat 14:0’te Fethiye Caddesi  Özsoy İş Merkezi Kat 3 İzmit’te  açılacak.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA

Edindiği bilgi ve deneyimlerini İzmitliler için kullanmak istediğini söyleyen işletme sahibi Nurcan Erenkaya,her yüzün kendi anatomik yapısına göre makyaj uygulanması gerektiğini belirterek stüdyo da  profesyonel makyaj, kalıcı makyaj, cilt bakımı,  bb glow, ipek kirpik,kirpik lifting,mikroblading işlemlerinin yapıldığını söyledi. Kampanyalar hakkında bilgi veren Erenkaya,”Açılışa özel Şubat ayında geçerli cilt bakımı 100 TL,mikroblading işlemi 700 TL yerine 500 TL. Ayrıca mikroblading veya kalıcı fondöten uygulamasına profesyonel makyaj hediyemiz olacak” ifadelerini kullandı.

MUTLU ET KENDİNİ

‘Mutlu et  kendini’ anlayışıyla hizmet veren güzelliğinize güzellik katacak İzmit’in yeni trend güzellik merkezi Nurcan Erenkaya Make-up Studio işletme sahibi Erenkaya, “Açılışımıza tüm Kocaeli halkını davet ediyoruz” dedi.

Bugün 13:03 TSİ - Ekonomi

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