CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten 'ittifak' açıklaması: Diyalog kanalları tam anlamıyla kapanmadı!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu’nun sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlerde ittifak tartışmalarına ilişkin konuşan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ittifak” kelimesinin yorulduğu yönündeki sözlerine vurgu yaptı. Özel’in ittifaklar yerine “yerel işbirliği” ifadesini kullanmayı tercih ettiğini aktaran Çelik, “Henüz diyalog kanallarının tam anlamıyla kapandığını düşünmüyorum” diye konuştu.

“Şu anda İstanbul’da bir ‘İstanbul İttifakı’ ortaya çıkmış durumda” diyen Çelik, İstanbul ittifakının bir taban ittifakı olduğunu ve bu ittifakın AKP’li seçmenle de kurulduğunu öne sürdü.



'TOPLUM SİYASİ TERCİHLER KONUSUNDA İKİYE AYRILDI'

“Mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu toplum siyasi tercihler konusunda ikiye ayrıldı” diyen Çelik, kamuoyunun siyaseti takip ettiklerini ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ön kesme çabalarının da bu “İstanbul ittifakı”nın oluşumunda önemli rol oynadığını öne sürdü.

Seçmenlerin 2017’den beri beraber davranma refleksi olduğunu kaydeden Çelik, “Şimdi buna aykırı davranış sergilemek de bir şekliyle o tabanın kendi tabanının tepkisini çekmek anlamına geliyor” dedi.

“Toplum bizden bu sürece sahip çıkmamızı bekliyor” diyen Çelik, “Ben henüz diyalog kanallarının tam olarak yerel işbirliği konusunda kapandığını düşünmüyorum” diye konuştu.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BAŞARILISI'

Çelik, İmamoğlu'na ilişkin şunları söyledi:

"Çok net ifade edebilirim, bana göre Cumhuriyet tarihinin en başarılı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur."