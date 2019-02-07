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Mühendisi bacağından vuran otel sahibi adliyeye sevk edildi

İzmit'te işini eksik yaptığı gerekçesiyle tartıştığı mühendisi tabancayla bacağından vuran kişi olayın ardından gittiği kafede çay söyledikten sonra polisi arayarak teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolu Serdar Mahallesinde bulunan İSU Genel Müdürlüğü taşeron firmasında mühendis olarak görev yapan Mehmet Doğan G. (43), Yalova'dan geldiği öğrenilen Cemal Cihan V. (33) isimli şahıs tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Diz kapağına isabet eden mermi ile yaralanan Mehmet Doğan G. yere yığılırken olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Yaralanan Mehmet Doğan G., kendi imkanları ile İzmit Seka Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın şüphelisi Cemal Cihan V. ise olay yerine yakın bir yerdeki kafeye gidip çay söyledikten sonra polisi arayarak teslim oldu

Adliyeye sevk edildi

Olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli Cemal Cihan V.'nin Yalova'nın Altınova ilçesinde bir otel sahibi olduğu öğrenilirken alınan ifadesinde, otelinde Mehmet Doğan G.'ye 450 bin TL değerinde bir iş yaptırdığı ve yapılan işte sıkıntılar olduğunu söylediği, Mehmet Doğan G.'nin telefonda kendisine ağır hakaret ve küfürler ettiği bu yüzden Cemal Cihan V.'nin Yalova'dan gelerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Cemal Cihan V. adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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