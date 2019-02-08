Son yılların en müthiş yarışı U-16 Futbol Ligi’nde yaşanıyor

D Grubu hariç diğer tüm gruplarda nefes kesen bir yarış var. Liderler ve takipçileri amansız bir savaş veriyorlar.
SON VİRAJLARA GİRİLİYOR
Bazı gruplarda 8, bazı gruplarda 9 hafta geride kalırken, hâlâ kopma yaşanmıyor. Bir çok grupta birinci ile takipçisi eşit puanda, bazılarında da arada sadece 2-3 puan fark var. A Grubu’nda lider Güneş ve takipçisi 41 FK’nın puanları 16… B Grubu’nda zirvedeki takımlar Derince Birlik ile Körfez GB’nin puanları ise 19… C Grubu lideri Hereke Yıldız 19, takipçisi İzmit GB 16 puana sahip…
DİĞER GRUPLAR DA YANIYOR…
D Grubu’nda ise Harbiş işi bitirmiş durumda. Lider Harbiş’in 21, takipçisi Defne’nin 13 puanı var ve farkın kapanması imkansız gibi... E Grubu’nda lider Hisareyn 18, takipçisi Kartepe Belediye 16 puana sahip. F Grubu’nda ise Doğantepe ile Karamürsel İY 16 puana sahipler… G Grubu’da Beylikbağı Karadeniz takımı 19, Mollafenari 16 puana sahip. H Grubu’nda da Gebze Beylikbağıspor ve Çayırovaspor 21 puanla zirvede yer alıyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz