İzmit Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Türkiye’nin ilk stadyum turu olan Beşiktaş JK şeref turuna katılıp Beşiktaş müzesini gezdi. Sabah saatlerinde bir araya gelerek otobüslerle yola çıkan dernek üyeleri ve Yavru Kartallar, şeref turu kapsamında, soyunma odaları, yedek kulübesi, basın locası, basın toplantı odası gibi bölümleri görme fırsatı yakaladı. Turun ardından müzeyi gezen dernek üyeleri, gurur ve heyecan duyduklarını ifade ederek taraflı tarafsız tüm sporseverlerin bu tura katılması gerektiğini belirtti.
Bugün 13:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:28 TSİ
İzmit Beşiktaşlılar Derneği Üyeleri’nden şeref turu
İzmit Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Türkiye’nin ilk stadyum turu olan Beşiktaş JK şeref turuna katılıp Beşiktaş müzesini gezdi.
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Bugün 13:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz