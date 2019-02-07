Sen çok yaşa FORD!

Türkiye’nin en uzun ömürlü ralli takımı olan ve resmi fabrika takımı olarak kurulduğu 1998 yılından bu yana sportif faaliyetlerini aralıksız olarak başarıyla sürdürüp, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda projeye imza atan Ford Otosan Motorsport Türkiye, başarılarla geride bıraktığı 2018 sezonunu ralli takım pilotları, takım sponsorlarının üst düzey yöneticileri ve Motor Sporları Federasyon temsilcilerinin bir araya geldiği bir partiyle kutladı.

FEDERASYON YETKİLİLERİ DE KATILDI…

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanvekili Eren Üçlertoprağı, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk’ün yanı sıra Ford Motorsport Türkiye takım pilotları, takım sponsorlarının üst düzey yöneticileri ve Motor Sporları Federasyon temsilcilerinin katılımı ile organize edilen ‘Sezon Sonu Kutlama Partisi’ Maslak’taki Ford Motorsport Türkiye Garajı’nda gerçekleştirildi.

YENİGÜN: WRC’DE GENÇ PİLOTLARIMIZI YARIŞTIRMAK ELDE ETMEK İSTİYORUZ

Gecede konuşma yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Motorsport Türkiye’nin yaşattığı başarıların yıllar sonra da hatırlanacağını, motorsporları tarihinde kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Kurumsal gündemimizi destekleyen bir vizyon ve uzun vadeli planlarımızla birlikte; Dünya Ralli Şampiyonası – WRC’de genç pilotlarımızı yarıştırmak ve motor sporlarının en üst noktasında başarılar elde etmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl, Dünya Ralli Şampiyonası’nda Genç pilotlar kategorisi olan Junior WRC’de toplam 16 pilot içerisinde Buğra Banaz’ın elde etmiş olduğu 6'ncılık çok değerli.