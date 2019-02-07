İkinci yarının 2.’si ve 3.’sü karşılaşıyor

Devre arası kampını Antalya’da yapan Kocaelispor sezonun ikinci yarısına çok iyi bir giriş yaptı. Fatsa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan, Gölcükspor’u sahasında 2-0 mağlup eden ve son olarak da Turgutluspor’u deplasmanda 2-1 deviren Yeşil Siyahlılar ikinci yarının ilk 3 haftasında 7 puan topladı

CİZRE 3’TE 3 İLE BAŞLADI

40 puanla ikinci sırada yer alan Kocaelispor, kalan 14 maçın 8’ini Kocaeli Stadı’nda oynayacak. Bu avantajın farkında olan Kocaelispor, özellikle iç saha maçlarında puan kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacak. İkinci yarının en iyi takımı Cizrespor oldu. Yusuf Tokuş’un talebeleri 3’te 3 ile başladı ve 6’şar puanlık Payas, Adliye, Buca maçlarını kayıpsız geçti.

ERMAN GÜRAÇAR ÇALIŞTIRIYOR

Pazar günkü rakip Halide Edip Adıvarspor da, ikinci yarıya iyi giren takımlar arasında yer alıyor. İstanbul ekibi bu süreçte Serik ile 0-0 berabere kaldı, Bağcılar’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti son maçında sahasında Diyarbekir’ievinde 1-0’lik skorla geçti. Eski Beşiktaşlı stoperErman Güraçar’ın çalıştırdığı Halide Edip Adıvar’da eski Darıcalı stoper Evren Horozal da forma giyiyor.

HÜSEYİN’İ, KADİR ÖGE KİLİTLEYECEK

Devre arasında Payas’tan Yener Demirci ve Fevzi Can Bozkuş’u,Tokatspor’danda Barış Bakır’ı alan Halide Edip’te Pazar günü Yener ve Fevzi’nin 11’de maça başlaması bekleniyor. Takımın en etkili ismi sağ kanat oyuncusu Hüseyin Afkan (10 numara) Kadir Öge tarafından kontrol edilecek. N Erdem ÖVÜÇ

Kocaelispor’un ikinci yarıdaki maçları:

Fatsa – Kocaelispor: 0-0

Kocaelispor - Gölcük – 2-0

Turgutlu –Kocaelispor: 1-2

Halide Edip’in ikinci yarıdaki maçları

Halide Edip – Serik: 0-0

Bağcılar - Halide Edip: 2-3

Halide Edip – Diyarbekir: 1-0

İkinci yarının en iyi 8 takımı

Cizrespor – 9

Kocaelispor – 7

HEASK – 7

Karacabey – 7

Gölcükspor - 6

Bayburt – 6

Erzincan - 6

Serik Belediye – 5

Kocaelispor’un kalan maçları

HEASK

Erzincan (D)

Payas

Buca (D)

Serik

Bağcılar (D)

Diyarbekir

Cizre

Bayburt (D)

Çorum

Karacabey (D)

Adliye

Muğla (D)

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