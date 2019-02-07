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‘Gel haykıralım!..’

Kocaelispor ile Halide Edip Adıvar Spor Kulübü arasındaki maçın bilet fiyatlarında değişiklik olmadı.

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Kocaelispor ile Halide Edip Adıvar Spor Kulübü arasındaki maçın bilet fiyatlarında değişiklik olmadı. Pazar günü 15 binden fazla taraftarın maça akın etmesi bekleniyor. Öğrenciler için maraton alt tribün biletlerinde %50 indirim uygulanacak ve yalnızca maç günü stadyumdaki 14 ve 15 numaralı gişelerden, öğrenci kimlik belgeleri ibraz edilerek indirimli maraton alt tribün biletleri alınabilecek.

BİLET FİYATLARI:

Misafir 10 TL

Güney Kale Arka Üst:           10 TL

Güney Kale Arka Alt:            15 TL

Doğu (Maraton) Üst:             15 TL

Doğu (Maraton) Alt:              20 TL

Batı (UEFA) Alt:                   40 TL

Bugün 13:36 TSİ - Spor

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