‘Gel haykıralım!..’

Kocaelispor ile Halide Edip Adıvar Spor Kulübü arasındaki maçın bilet fiyatlarında değişiklik olmadı. Pazar günü 15 binden fazla taraftarın maça akın etmesi bekleniyor. Öğrenciler için maraton alt tribün biletlerinde %50 indirim uygulanacak ve yalnızca maç günü stadyumdaki 14 ve 15 numaralı gişelerden, öğrenci kimlik belgeleri ibraz edilerek indirimli maraton alt tribün biletleri alınabilecek.

BİLET FİYATLARI:

Misafir 10 TL

Güney Kale Arka Üst: 10 TL

Güney Kale Arka Alt: 15 TL

Doğu (Maraton) Üst: 15 TL

Doğu (Maraton) Alt: 20 TL

Batı (UEFA) Alt: 40 TL