Suçüstü yakalanan torbacıya 12 yıl hapis cezası

Olay, 17 Ağustos 2018 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Şehirlararısı otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre uyuşturucu madde ticareti yaptığı konusunda ihbar alan polis ekipleri Temel Ş. (60) adlı şahsın cep telefonunu incelemeye aldı. Telefon kayıtlarından uyuşturucu ticareti yapmak için Temel S.'nin otobüs terminalinde M.Ç. adlı şahısla buluşacağını tespit eden polis ekipleri olay yerine giderek Temel Ş.’yi suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından yapılan aramda üzerinde 1 kilo 35 gram eroin bulunan şahıs gözaltına alınırken, evinde de yapılan aramalarda şans oyunu kağıdına sarılı vaziyette 11 kilo 50 gram, iki fişek halinde de 15 kilo 35 gram eroin buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanmasına karar verilen şahıs cezaevine gönderildi.

15 YILDIR KULLANIYOR

Olay yerinde suçüstü yakalanan Temel Ş.’nin yargılanmasına karar duruşması Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu yargılanan sanık Temel Ş. karar duruşmasında mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık gözaltındayken verdiği ifadesini tekrar ederek, 15 yıldır eroin kullandığını ve uyuşturucu maddeyi İstanbul Gaziosmanpaşa’da tanımadığı bir şahıstan aldığını söyledi. Olay günü buluştuğu M.Ç.’nin arkadaşı olduğunu söyleyen Temel Ş., M.Ç. ile aralarında uyuşturucu alışverişi olmadığını ifade etti. Kandıra Cezaevi’nde 6 aydır tutuklu bulunan şahıs Temel Ş.’nin görülen karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı mütaala verdi

12 YIL 6 AY HAPİS VE 1.500 TL CEZA

Cumhuriyet Savcısı Temel Ş’nin uyuşturucu madde sattığını ve evinde yapılan aramada ele geçirilen eroinin göz önüne alınarak nitelikli uyuşturucu ticareti yaptığını bildirerek cezalandırılmasını talep etti. Mütealanın ardından mahkeme heyeti Temel Ş.’nin son sözünü sordu. Sanık savunmasını tekrar ederek, uyuşturucu sattığı iddiasını kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Temel Ş’nin suçunu 12 yıl 6 ay hapis ve bin 500 gün adli para cezası yargılanmasına karar verdi.