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Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi yaralandı

Gebze ilçesinde metro inşaatında üzerine demir düşen işçi hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı
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Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi yaralandı mask
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Hacıhalil Mahallesi'nde yapımı süren metro inşaatında çalışan T.K'nin üzerine montaj yaptığı sırada demir düştü.ddYaralanan işçiye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
# sağlık

29 Kas 2023 - 08:40 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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