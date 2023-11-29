Hacıhalil Mahallesi'nde yapımı süren metro inşaatında çalışan T.K'nin üzerine montaj yaptığı sırada demir düştü.ddYaralanan işçiye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- Asayiş
Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi yaralandı
Gebze ilçesinde metro inşaatında üzerine demir düşen işçi hastanede tedavi altına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.