Büyükakın: Hayal denilen teleferik gerçek olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kasım ayının son meclis toplantısında 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürecek teleferik projesinde ana hat taşıyıcı halatların çekilmeye başlandığını ifade etti. ‘’Kocaeli’nde hayal denilen her şeyi gerçeğe dönüştürüyoruz’’ diyen Başkan Büyükakın, ‘’Teleferik projesini bu kent 50 yıldır konuşuyordu. Bu kentin hayaliydi. Teleferik hattında şu anda ana hattın taşıyıcı halatları çekiliyor. Bu dönem içinde teleferik bitecek ve bu sezona yetişecek’’ açıklamasını yaptı.

TURİZMİN ZİRVESİNE TAŞIYACAK

Kartepe’nin zirvesine uzanırken Kocaeli’yi de turizmin zirvesine taşıyacak teleferik projesi, zorlu kış şartlarına rağmen hız kesmeden ilerliyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde keyifli bir yolculuk sağlayacak Kartepe Teleferik Projesinde ana hat boyunca taşıyıcı kablolar çekilmeye başlandı. 9736 m uzunluğundaki taşıyıcı çelik halatların çekilmeye başlamasının ardından sıra test sürüşüne gelecek.

TÜRKİYE’DE İLKLERİN TELEFERİĞİ

Bir yanda İzmit Körfezi, diğer yanda Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağlarında 1421 m yüksekliğe ulaşacak Kartepe Teleferiği, kış aylarının gelmesine rağmen soğuk hava ve şiddetli rüzgâr altında aralıksız devam ediyor. Kartepe Teleferik Projesinin bir başka özelliği de bazı ilkleri bünyesinde barındırması. Kartepe Teleferiğinde yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10’ar kişilik 73 adet kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak.

9376 M UZUNLUKTA TAŞIYICI HALAT

Projede kılavuz hatların tamamlanmasının ardından kabinleri taşıyacak olan 9736 m uzunluğundaki taşıyıcı çelik halatların gerilmesine başlandı. 331 ila 1421 metre rakıma sahip iki istasyon arasında zorlu doğa koşullarında devam eden çalışmalarda Büyükşehir’in Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Başkanlığıyla İSU ekipleri koordineli olarak çalışıyor.