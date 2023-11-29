SEDAŞ, Avrupa Birliği projesine ev sahipliği yaptı

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ( SEDAŞ), Elder’in Avrupa Birliği desteği ile yürüttüğü “Elektrik Dağıtım Sektöründe Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yetkinlik Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi” kapsamındaki eğitimlere ev sahipliği yaptı. SEDAŞ Teknik eğitim Merkezinde gerçekleşen program ile Milli Eğitim Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görev yapan Elektrik-Elektronik Teknolojisi alan öğretmenlerinin, alandaki güncel uygulamalar konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek ve mesleki ve teknik eğitim kalitesini artırmak hedeflendi.

“Elektrik Dağıtım Sektöründe Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yetkinlik Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi” ile elektrik dağıtım sektörünün güncel ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücü ve ara kademe teknik çalışan eksikliğini karşılayacak yönde eğitim sürecini güçlendirmek ve enerji sektörünün ihtiyaçlarıyla arasındaki uyumsuzluğu giderebilmek üzere çeşitli faaliyetler tasarlandı. Böylelikle, eğitim kalitesini iyileştirerek insan sermayesine yatırım yapılması, ilgili aktörler arasındaki iş birliğinin ve iletişimin, geleceğin elektrik dağıtım sektörü çalışanları için geliştirilmesi amaçlandı.

İki hafta süren eğitim planı doğrultusunda SEDAŞ teknik eğitmenleri tarafından; elektrik dağıtım şebekesine ait varlıklarının tanıtımı, fonksiyonları, uygulama örnekleri, arıza türleri, müdahale şekilleri, manevralar ve manevralarda iletişim gibi arıza onarım bakım temelli konuların enerjisiz ortamda aktarılması ve saha uygulamalarını gözlem imkânı sağlandı. Teorik ve pratik olmak üzere iki ayrı kısımda verilen eğitimlerde katılımcı öğretmenlere; Dağıtım ve Güç Trafoları, Dağıtım ve Güç Trafoları Bakımı ve Müdahaleleri, Sayaçlar Elektrik Dağıtım Tesisleri ve Şebeke Varlıkları, Alçak Gerilim (AG) Panoları, Elektrik Dağıtım Şebekeleri İşletme Bakım Operasyonu, Koruma, Kumanda, Topraklama, Koruma, Kumanda, Topraklamada Koruma Uygulamaları, Enerji Kalitesi ve Kompanzasyon ve Ölçü Transformatörleri başlıkları altında 10 ayrı kategoride sunumlar yapıldı.

Eğitim süresi boyunca, SEDAŞ ekiplerinin saha çalışmalarını uzaktan izleyen ve interaktif katılım sağlayan öğretmenlere kurs sonunda e-sertifika belgeleri verildi.