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Bugün 14:08 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:21 TSİ

İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ve çiçeğinin kilogram fiyatı 200 liraya kadar çıkan ıhlamur, tavan yapan satışı sebebe ile esnafın yüzünü güldürüyor.

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Özellikle nezle ve gribe karşı akla gelen ilk çözüm kaynağı olan ıhlamurun 50 gramlık paketleri aktarlarda 5 liraya satılırken, sadece çiçeğinin kilosu 200 liraya müşteri buluyor. Aralık ayından itibaren vatandaşlar tarafından bolca tüketilmeye başlayan ıhlamurun yaz aylarına kadar yoğun bir şekilde satılması ön görülüyor.

"GÜNDE 20 PAKETTEN AŞAĞI SATMIYORUZ"

Eskişehir’de uzun yıllardır aktar olarak çalışan Halil Ertaş, ıhlamurun Türk kültüründe çok önemli bir yerinin olduğunu ve kış aylarında vatandaşlara ürün yetiştirmekte sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, “Ihlamur, bir kış ürünü olması sebebiyle nezle ve gribin tek ilacıdır. Kışın bunlar bir ve iki sefer kaynatılır. Limon ilave edilerek içilir. Yaprak ve çiçeğin karışım kilosu şuan 100 lira. Sadece çiçeğin kilosu da 200 lira. Biz bunları 50 gramlık paketlere koyuyoruz, 5 liraya satıyoruz. Müşterilerin inanılmaz bir ilgisi var. Günde 20 paketten aşağı satmıyoruz. Yetiştirmekte zorlanıyoruz desek, yeridir. Her gün ıhlamur soruyorlar. Yaza kadar satışların bu şekilde devam etmesini ön görüyoruz. Yazın hiç satış olmuyor. Kışın da ürün yetiştiremiyoruz. Bu yaz ürünü değil, kış ürünü çünkü. Kışın satışlar artıyor. Aralıktan beri ıhlamur satışları yüzümüzü güldürüyor” şeklinde konuştu.

Bugün 14:08 TSİ - Ekonomi

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