Ufuk Selvi’yi koşarak andılar

Geçtiğimiz yıl aniden hayata veda eden Karamürselli Ufuk Selvi, hayata gözlerini yummasının ilk yılında arkadaşları tarafından unutulmadı. Arkadaşları, önce Selvi’nin mezarının olduğu Karamürsel Yeni Mezarlıktaki kabristana gidip, arkadaşları için dua etti. Daha sonra Selvi’yi anmak için koşmaya başlayan dostları, 15 kilometre koştu.



KOŞMAYI SEVİYORDU

Koşuya katılan arkadaşları tarafından aktarılan bilgilere göre, Selvi’nin koşmayı çok sevdiği ve boş zamanlarını koşarak değerlendirdiği öğrenildi. Arkadaşları, Selvi’yi bu şekilde anmanın onun ruhuna daha iyi geleceğini, bir insanın yaşarken bıraktıklarının, ölmesinden sonra devam etmesinin de önemli olduğu vurgulandı.