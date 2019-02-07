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Bugün 14:16 TSİ- Eğitim G: Bugün 14:17 TSİ

Jandarmadan trafik eğitimi

Gölcük İlçe Jandarma ekipleri, Hamidiye Köyü Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları konusunda eğitim verdi

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Gölcük İlçe Jandarma ekipleri  Hamidiye Köyü Ortaokul öğrencilerine Trafik kuralları hakkında önemli eğitim verdi. Öğrenciler Jandarma Ekiplerinden önemli bilgiler öğrenirken, Jandarma ekiplerine eğitim için teşekkürlerini iletti.

70 ÖĞRENCİ

İlçe Jandarma Trafik ekiplerinin eğitimlerine 70 öğrencinin katıldığı öğrenildi. Eğitimlerde, trafik kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, teorik eğitimlerin sonunda, öğrencilere pratik eğitim vermeyi de ihmal etmedi. Öğrenciler, eğitimlerden sonra öğrendiklerini uygulama imkanı yakaladı.

Bugün 14:16 TSİ - Eğitim

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