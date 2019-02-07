Jandarmadan trafik eğitimi

Gölcük İlçe Jandarma ekipleri Hamidiye Köyü Ortaokul öğrencilerine Trafik kuralları hakkında önemli eğitim verdi. Öğrenciler Jandarma Ekiplerinden önemli bilgiler öğrenirken, Jandarma ekiplerine eğitim için teşekkürlerini iletti.
70 ÖĞRENCİ
İlçe Jandarma Trafik ekiplerinin eğitimlerine 70 öğrencinin katıldığı öğrenildi. Eğitimlerde, trafik kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, teorik eğitimlerin sonunda, öğrencilere pratik eğitim vermeyi de ihmal etmedi. Öğrenciler, eğitimlerden sonra öğrendiklerini uygulama imkanı yakaladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz