ADD Gölcük’ün ilk ziyareti Altıntaş’a

Atatürkçü Düşünce Derneği Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, yöneticiler Selma Ateş, İrfan Sütcüler, Nesrin Erten ve Engelliler Derneği Kurucu Başkanı Emine Cebeci, dernek seçim sonrası ilk ziyaretini Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’a yaptı.
BAŞARILAR DİLEDİ
Altıntaş’a projeler hakkında bilgi verildiğini söyleyen dernek yetkilileri, Altıntaş’ın ziyaretten dolayı oldukça memnun kaldığını ve kendilerine başarıla dilediğini aktardı. Özbaş ve yönetimi, seçim sonrası ziyaretleri kapsamında ikinci ziyareti ise Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir’e yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz