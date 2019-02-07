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Furkan ‘1’ yaşında

Körfez'de ikamet eden Sümeyya - Yusuf Çınar çiftinin oğulları Furkan Emir 1. yaşına girdi.

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Körfez'de ikamet eden Sümeyya - Yusuf Çınar çiftinin oğulları Furkan Emir 1. yaşına girdi. Çınar Ailesi,  çocukları için ikamet etmiş oldukları evlerinde özel bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Düzenlenen doğum günü partisi  için özel bir pasta yaptırıldı.

İYİKİ DOĞDUN…

Furkan Emir; kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları anne ve babasının yardımı ile söndürürken, yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun Furkan Emir' diye alkışlar ile tezahüratta bulundu. Mutlu oldukları her halinden belli olan Çınar Ailesi, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

Bugün 14:18 TSİ - Yaşam

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