GFSD’de başkan değişmedi

Gölcük’te faaliyet gösteren derneklerden Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) geçtiğimiz hafta sonu olağan kongrelerini gerçekleştirdi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan İsmail İkiz, yeniden başkan seçildi.
“BAŞARILAR KAZANDIRDIK”
Başkanlığa seçilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan İkiz, “Gölcük’e kazandırılan bu güzel dernekte başkanlık yapmaktan her zaman mutluluk duydum. Siz değerli Yönetimim ve dernek üyelerimizle çok güzel çalışmalara ve etkinliklere imza attık. Bizler birlik ve beraberliğimizle Gölcük’e çok güzel başarılar kazandırdık” dedi.
GFSD YENİ YÖNETİMİ:
İsmail İKİZ
Zeki Erdoğan
Erman Suan
Berna İkiz
Bülent Şentürk
Nebiye Azak
Hasan Büyükbudak
Şakir Satır
Ersin Evinç
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz