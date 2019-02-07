GFSD’de başkan değişmedi

Gölcük’te faaliyet gösteren derneklerden Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) geçtiğimiz hafta sonu olağan kongrelerini gerçekleştirdi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan İsmail İkiz, yeniden başkan seçildi.

“BAŞARILAR KAZANDIRDIK”

Başkanlığa seçilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan İkiz, “Gölcük’e kazandırılan bu güzel dernekte başkanlık yapmaktan her zaman mutluluk duydum. Siz değerli Yönetimim ve dernek üyelerimizle çok güzel çalışmalara ve etkinliklere imza attık. Bizler birlik ve beraberliğimizle Gölcük’e çok güzel başarılar kazandırdık” dedi.

GFSD YENİ YÖNETİMİ:

İsmail İKİZ

Zeki Erdoğan

Erman Suan

Berna İkiz

Bülent Şentürk

Nebiye Azak

Hasan Büyükbudak

Şakir Satır

Ersin Evinç