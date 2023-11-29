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Kocaeli'de kar mesaisi

A Takımı ekipleri, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde başlayan kar yağışıyla mücadeleye destek veriyor  

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası Kocaeli’de etkili olan fırtınanın yanı sıra yüksek kesimlerde yağan kar sonrası yolların kapanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. A Takımı ekipleri de yüksek kesimlerde ve kırsalda bu çalışmalara destek veriyor.

A TAKIMI KIŞ MEVSİMİNE HAZIR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, yüksek kesimlerde ve bazı kırsal mahallelerde başlayan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yolların kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. A Takımı ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde Karla Mücadele Ekiplerine destek olarak, çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor.
# Kocaeli Büyükşehir, kar, Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji

29 Kas 2023 - 09:24 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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