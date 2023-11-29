D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı servis minibüsü yol kenarına devrildi.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan sürücü ile 8 işçi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
- Asayiş
İşçi servisi devrildi: 9 yaralı!
Dilovası ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.