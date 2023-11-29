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İşçi servisi devrildi: 9 yaralı!

 Dilovası ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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İşçi servisi devrildi: 9 yaralı! mask
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D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı servis minibüsü yol kenarına devrildi.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan sürücü ile 8 işçi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
# işçi servisi, kaza, sağlık

29 Kas 2023 - 09:31 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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