Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir alana kendisine ait 41 LV 609 plakalı dorseyi bırakan K.S. (53) 2 gün sonra dorsesini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki MOBESE kameralarında inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda çalınan dorsenin bir çekiciye bağlanarak götürüldüğünü fark eden ekipler, çekicinin plakasına ulaşarak sahibinin kimliğini belirledi. Çekici sahibinin verdiği ifade doğrultusunda Sakarya Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesinde bulunan bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, çalınan dorseyi burada buldu. Depo sahibi olan hurdacı C.Ö. (27) ile 40 bin TL değerindeki dorseyi hurdacıya 10 bin TL karşılığında satan M.V.D. (42) polis ekiplerince gözaltına alındı. M.V.D.’nin ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli oto hırsızlığı ve çalıntı mal satın almak suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 14:21 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:34 TSİ
40 bin liralık dorseyi 10 bin liraya sattı, polise yakalandı
İzmit Sanayi Mahallesinde park halinde bulunan 40 bin TL değerindeki TIR dorsesini çalarak Sakarya’daki bir hurdacıya 10 bin TL’ye sattığı belirlenen kişi ve dorseyi satın alan hurdacı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 14:21 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz