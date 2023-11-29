PKK bağlantılı 62 kişinin mal varlığı donduruldu

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mal Varlığının Dondurulması Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
20’Sİ TÜZEL KİŞİ
Buna göre “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında “terörün finansmanı” suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya’da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.