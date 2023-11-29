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PKK bağlantılı 62 kişinin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, PKK iltisaklı olduğu gerekçesiyle toplam 62 kişi ve 20 kuruluşun Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı
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PKK bağlantılı 62 kişinin mal varlığı donduruldu mask

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mal Varlığının Dondurulması Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

20’Sİ TÜZEL KİŞİ 

Buna göre “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında “terörün finansmanı” suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya’da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi. 
# karar, türkiye

29 Kas 2023 - 09:36 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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