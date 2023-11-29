29 Kas 2023 - 09:36 - Asayiş

PKK bağlantılı 62 kişinin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, PKK iltisaklı olduğu gerekçesiyle toplam 62 kişi ve 20 kuruluşun Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.